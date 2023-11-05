Ксения Собчак заступилась за арестованного бизнес-тренера Шафутдинова
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Ксения Собчак считает чрезмерной мерой заключение под стражу блогера и бизнес-тренера Аяза Шафутдинова.
«Я все еще не понимаю, почему человека, которому вменяют сумму в 4 млн рублей, сажают на полтора месяца в СИЗО (а как мы знаем, эти продлёнки потом могут длиться годами), а не под домашку или подписку о невыезде? Он никого не убил, не избил и не изнасиловал. Очевидно, не представляет реальной опасности для окружающих. Я считаю, что СИЗО – это очень жестко для такой статьи», – написала она в соцсетях.
При этом Собчак признала, что инфобизнес является очень сомнительным занятием.
По данным следствия, Шафутдинов заключен под стражу, поскольку у него есть гражданство Сент-Люсии, а также визы в США, ОАЭ и Италию. Следствие считает, что это дает возможность блогеру скрыться от правосудия.