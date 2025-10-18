Кто чаще пользуется ИИ и почему: исследование выявило удивительные факты

Нарциссизм, макиавеллизм и психопатия оказались связаны с частым использованием ИИ. Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе проанализировали 14 миллионов визитов на сайты и выявили неожиданные психологические особенности пользователей, сообщает « РБК тренды ».

В ходе исследования были проанализированы 14 миллионов визитов на сайты, связанные с ИИ, и истории браузеров 499 студентов и 455 представителей широкой публики. Выяснилось, что лишь 1% онлайн-активности большинства людей связан с ИИ, при этом основной трафик приходился на такие ресурсы, как ChatGPT. Студенты в среднем посещали ИИ-сайты на 1% чаще, чем другие пользователи, а у представителей широкой публики этот показатель был даже ниже — 0,44%.

Исследование также выявило, что среди более активных пользователей ИИ (которые посещали такие сайты более 4% сессий) значительно чаще встречались индивиды с высокими показателями нарциссизма, психопатии и макиавеллизма. Для таких пользователей ИИ стал инструментом для продуктивной работы, что отличает его от развлекательных сервисов, как социальные сети.

Автор исследования, Эмили Маккинли, отметила, что результат стал неожиданным, так как ИИ используется довольно редко, даже среди студентов, которые обычно быстрее осваивают новые технологии. Также исследование показало разницу между субъективной самооценкой пользователей и реальной частотой использования ИИ.

