Кто этот человек с таинственной походкой? В Сети появилось загадочное видео, снятое за три минуты до убийства Кирка

Эксклюзивное видео, предположительно запечатлевшее главного фигуранта в деле об убийстве американского политика Чарли Кирка, стало достоянием общественности. Запись была обнародована ресурсом TMZ после ее появления в социальной сети X.

На кадрах с камер наблюдения заметна характерная особенность неизвестного — его странная, привлекающая внимание походка. Кроме того, под свободной одеждой угадываются подозрительные выпуклости, которые, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о том, что мужчина был при оружии.

Временные метки позволяют отследить стремительное перемещение подозреваемого. Так, в 11:49 он был зафиксирован в нескольких кварталах от кампуса Университета долины Юты, а всего спустя три минуты, в 11:52, его уже видели в непосредственной близости от университетских зданий.

Ранее Трамп пообещал поделится информацией о мотивах убийства Кирка.