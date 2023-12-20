Кто хохочет, будет плакать: что под запретом в день святого Амвросия 20 декабря

Православная церковь 20 декабря чтит святителя Амвросия, который считается одним из величайших богословов. Его жизнь — это пример доброты и благочестия для всех верующих. Также 20 декабря празднуется день Селигерской или Владимирской иконы Божьей Матери. В народе день называют Амвросимов.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено. По ее словам, с Амвросьева дня Рождественский пост становится строже: нельзя есть не только мясо и молочные продукты, но и рыбу.

«С Амвросия и до конца Рождественского поста не принято ходить в гости или устраивать вечеринки у себя. Это время не только отказа от привычных продуктов, но и укрепления веры, время работы над собой, над своим духовным ростом», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это отличный день для проведения генеральной уборки в доме, уверена ясновидящая.

«На Амвросия незамужние девушки обычно не мыли голову, потому что верили, что те, кто нарушит запрет, просидит в девках еще целый год. Те, кто давно хотел, но откладывал занятие своим любимым хобби, особенно рукоделием, может наконец-то приступить к делу. Этот день считается очень благоприятным для любого творчества — вдохновение вас не покинет», — добавила Мишина.

Не стоит одалживать деньги и самому брать в долг, иначе конфликтов не избежать. Тот, кто хохочет 20 декабря, будет плакать. Нельзя злиться и провоцировать конфликты, иначе весь следующий год пройдет в ссорах, заключила собеседница издания.

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