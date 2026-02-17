Кто на самом деле разносит оспу: популярные среди россиян животные оказались разносчиками страшного вируса

Фото: [ Белка Агафья живет в белкином доме в парке культуры и отдыха «Дулевский» в Ликино-Дулево осенью/Медиасток.рф ]

Немецкие вирусологи из Центра инфекционных исследований имени Гельмгольца сделали важное открытие, проливающее свет на механизмы циркуляции оспы обезьян в дикой природе. Специалисты установили, что переносчиками и природным резервуаром вируса MPXV выступают огненноногие веревочные белки. Подробные данные об этом опубликованы в журнале Nature.

Ключевым доказательством стала вспышка заболевания, зафиксированная в 2023 году среди популяции дымчатых мангобеев в национальном парке Таи, расположенном в Кот-д’Ивуаре. Инфекция поразила примерно треть обезьяньей группы, жертвами вируса стали четыре детеныша приматов. Генетический анализ возбудителя показал его почти стопроцентную идентичность вирусу, выделенному из останков мертвой белки, найденной неподалеку ранее.

Для подтверждения гипотезы ученые исследовали образцы фекалий мангобеев. В них обнаружились вирусная ДНК и специфические белковые маркеры, свидетельствующие о том, что контакт между разными биологическими видами состоялся еще до начала массового мора обезьян. Таким образом, цепочка передачи была выстроена окончательно.

Наблюдения за поведением приматов прояснили и способ заражения. Мангобеи охотились на огненноногих белок и поедали их, что и стало механизмом передачи вируса от резервуарного хозяина к восприимчивым животным.

Открытие имеет прямое отношение к здоровью людей. Исследователи напоминают, что оспа обезьян способна поражать человека и нередко протекает в тяжелой форме.