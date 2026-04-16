В Сети набирает просмотры видеоролик с «внебрачным сыном» Райана Гослинга из России

Российский интернет буквально взорвался после того, как в Сети появилось короткое видео с 21-летним студентом и молодым актером Матвеем Сошкиным, которого пользователи мгновенно окрестили «внебрачным сыном» голливудской звезды Райана Гослинга, сообщает Леди.Mail.

И действительно, сходство оказалось поразительным: тот же характерный «уставший» взгляд, та же фирменная полуулыбка, которая стала визитной карточкой Гослинга еще во времена «Дневника памяти» и «Драйва».

Пользователи сошлись во мнении, что Матвей больше всего напоминает голливудского актера в начале его карьеры — молодого, немного меланхоличного, но невероятно обаятельного.

Сам Сошкин, как выяснилось, тоже имеет прямое отношение к миру кино. Он не просто студент, а начинающий актер и композитор, который уже успел сняться в фильме «Физика для лирики» и написать музыку для короткометражной ленты «Sтафета».

После того как его видео завирусилось, поклонники голливудского актера пророчат Матвею большое будущее и советуют не упустить волну популярности, ведь такие шансы выпадают раз в жизни.

