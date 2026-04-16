В Балашихе наполовину завершили капремонт дошкольного отделения школы

В микрорайоне Саввино, ул. 1 Мая, д. 6 городского округа Балашиха продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 6, стройготовность объекта достигла 52%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», их планируют завершить в 2026 году. Специалисты ведут отделочные, фасадные и кровельные работы, монтаж оконных блоков.

Площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем проведут замену инженерных систем: отопления, вентиляции, канализации, установят новое сантехническое оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.