Год за годом: в Павловском Посаде выполняют задачу «Восстановление лесов»

В Павловском Посаде добились впечатляющих результатов в восстановлении лесов: там, где еще десять лет назад были пустоши и вырубки, теперь раскинулся молодой сосновый бор. Преобразование стало возможным благодаря областной программе «Посади дерево» и ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Работы стартовали в 2013 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. За шесть лет (2016–2021) на территории округа высадили 14,24 тыс. саженцев — преимущественно сеянцы сосны обыкновенной, а также лиственные деревья и кустарники — на общей площади 13,7 га.

Наиболее масштабной стала высадка в 2017 году: тогда разместили 4,86 тыс. саженцев на 3,5 га. В 2021‑м дополнительно высадили 4,4 тыс. саженцев, в том числе лиственные породы, что усилило биоразнообразие массива. По словам участкового лесничего Электрогорского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ Московской области «Мособллес» Василия Никитина, приживаемость саженцев достигла около 85 %, что считается отличным показателем для региона.

Сегодня сосны первых посадок выросли до 3–4 м, их кроны смыкаются, формируется лесная подстилка, возвращаются птицы и мелкие лесные обитатели. В акциях участвовали сотни жителей округа — от школьников до пенсионеров, волонтёры и сотрудники предприятий. Бывшие пустоши постепенно превращаются в полноценные лесные массивы Подмосковья.