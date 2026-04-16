Подмосковный дерматолог рассказала, как не подхватить грибок в промокшей обуви

Весенняя погода нередко преподносит сюрпризы: яркое солнце может смениться дождем, а привычные городские улицы — превратиться в полосу препятствий из луж. Промокшая обувь, казалось бы, всего лишь временное неудобство, но, как предупреждает врач‑дерматолог Красногорской больницы Марина Русак, такая ситуация создает идеальные условия для развития грибка стопы.

Минимизировать риски заражения и сохранить здоровье ног даже в сырую погоду помогут несколько практических рекомендаций, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Ключевой момент — грамотная сушка обуви. Если ботинки или кроссовки промокли, важно не просто убрать влагу с поверхности, а полностью просушить изделие изнутри. Оптимальный вариант — разместить обувь в сухом, хорошо проветриваемом месте. Крайне нежелательно оставлять мокрые туфли или кроссовки в закрытых пространствах: в сумках, темных шкафах или тесных прихожих без циркуляции воздуха. В таких условиях возникает парниковый эффект — благодатная среда для размножения грибковых спор.

Не менее важна регулярная антибактериальная обработка. Современные средства для ухода за обувью — специальные спреи и порошки — эффективно снижают риск заражения. Периодическое использование таких составов помогает нейтрализовать микроорганизмы на внутренней поверхности обуви и предотвратить их распространение.

Еще один простой и действенный способ профилактики — своевременная смена носков. Сухие носки — это не просто вопрос комфорта, а важный элемент заботы о здоровье стоп. Если носки утратили сухость, их стоит менять как минимум дважды в день — это лишит грибка шанса закрепиться и размножиться.

Марина Русак также обращает внимание на тревожные сигналы, которые могут свидетельствовать о начале заболевания. К первым симптомам грибка относятся: зуд, покраснение кожных покровов, появление трещин или шелушения между пальцами.

При обнаружении подобных признаков врач настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к специалисту.

