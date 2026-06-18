Челюстно-лицевые хирурги Центра Рошаля удалили подростку кисту дна полости рта размером с картофелину

В Детском научно‐клиническом центре им. Л. М. Рошаля успешно провели сложную операцию: челюстно‐лицевые хирурги удалили у 17‐летнего подростка крупную дермоидную кисту дна полости рта. О случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Юноша обратился в клинику с жалобами на дискомфорт и заметную деформацию верхней трети шеи. Диагностическое обследование показало, что у пациента — дермоидная киста: это капсулированное новообразование, внутри которого могут находиться волосы, фрагменты кожи и жировая ткань. За 1,5 года опухоль значительно выросла и проросла от корня языка наружу — ее размеры достигли 7 см в длину, 5 см в ширину и 4 см в высоту, что сопоставимо с размером молодой картофелины.

Операция потребовала высокой точности: врачи выполнили наружный разрез в подчелюстной области и аккуратно извлекли кисту целиком. Ключевой задачей было не повредить критически важные структуры — нервы, сосуды, язычную артерию и ткани дна рта. Хирургам удалось полностью удалить образование, сохранив функциональность всех прилегающих анатомических зон.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Состояние подростка оценивалось как хорошее, восстановление шло быстрыми темпами. Уже на 4-й день после вмешательства юношу выписали под амбулаторное наблюдение.

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