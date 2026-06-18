Появилось фото сильно похудевшей актрисы Дэйви Чейз: она весила всего 34 кг

В больнице Лос-Анджелеса на 36-м году жизни скончалась актриса Дэйви Чейз. Причиной смерти стали менингит и инфекция крови, которая вызвала сепсис и привела к отказу внутренних органов.

Как пишет Super со ссылкой на американские СМИ, в начале месяца Чейз была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии сильного истощения. Ее вес составлял всего 34 кг. Организм женщины был настолько ослаблен, что не смог справиться с болезнью.

Дэйви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. Она начала сниматься в ранних лет. Всемирную известность ей принесли две культовые роли: девочка Самара Морган, которая вылезает из колодца и телевизора в фильме ужасов «Звонок», и голос главной героини Лило в мультфильме «Лило и Стич».

За роль в «Звонке» Дэйви получила награду MTV Movie Awards как лучшая злодейка года. Также она снималась в фильмах «Донни Дарко» и сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные», «Скорая помощь».

Однако после 2016 года Чейз практически перестала сниматься. В последние годы ее жизнь превратилась в трагедию. Актриса стала бездомной и жила в палатке в районе Скид-Роу в центре Лос-Анджелеса — месте, где собираются люди, опустившиеся на самое дно. Актриса боролась с наркотической зависимостью. После ссоры с родственниками из-за пагубных привычек она оказалась на улице.

Близкие не оставляли попыток спасти актрису. Менеджер Джон Райан и сводная сестра Гайя Браун наняли частного детектива и несколько месяцев искали ее по трущобам. Они планировали отправить Чейз в реабилитационный центр в Коста-Рике. Райан увидел шокирующее видео, на котором истощенная актриса лежала на полу палатки и почти не реагировала на происходящее. Он помчался на Скид-Роу, чтобы забрать ее, но к тому моменту Чейз уже уехала.

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