В Лос-Анджелесе разразился новый скандал. Сын экс-президента США Джо Байдена, Хантер Байден, получил высокий пост в элитном наркодиспансере. Он стал советником и исполнительным директором фонда. При этом в 2024 году Минюст США обнаружил у него доказательства употребления наркотиков — в телефоне нашли пакетики с веществами и приспособления для их использования. Об этом сообщает Newsmax.

Назначение Хантера Байдена в элитный реабилитационный центр вызвало бурную реакцию. Сын бывшего президента занял должность советника и исполнительного директора фонда.

Ирония в том, что в 2024 году Минюст США обнародовал доказательства его собственной наркозависимости. В личном телефоне Хантера обнаружили множество снимков, запечатлевших пакетики с наркотиками и принадлежности для их употребления. Эти факты стали достоянием общественности и вызвали резонанс.

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