Собчак развеяла мифы про брак с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак впервые откровенно высказалась о своем браке с режиссером Константином Богомоловым, пишет Teleprogramma.org. В шоу «Что о тебе думают?» журналистка опровергла стереотипы, которые сложились вокруг их семьи, и призналась, что настоящим главой в паре является именно ее муж.

По словам Собчак, их союз часто воспринимают неверно, и она решила расставить все точки над i. Ксения заявила, что Константин Богомолов — диктатор и абьюзер, но ей это нравится. Она подчеркнула, что искала партнера, который не позволит ей доминировать в отношениях, и Богомолов смог «укротить» ее строптивый характер.

«Про нашу пару есть клише: Собчак — баба с плеткой, а Богомолов — интеллигентный, худощавый, вытащенный из подвала. Друзья, это вообще не так! Костя — диктатор, абьюзер и главный в семье. И именно это мне и нравится, что наконец появился мужчина, который произвел укрощение строптивой», — рассказала Ксения.

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. При этом журналистка и режиссер познакомилась еще за несколько лет до этого события. У Ксении есть сын от первого брака с актером Максимом Виторганом. Богомолов был женат на актрисе Дарья Мороз. В этом браке родилась дочь.

Ранее сообщалось, что московская ветклиника подала иск против Ксении Собчак и российских телеканалов из-за скандала со шпицем.