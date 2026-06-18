Кровавая тайна якутской избы: 47-летнего мужчину нашли с пулей в груди

Глухая якутская тайга стала местом кровавой драмы. В охотничьей избе в местности «Аян» Олекминского района обнаружили тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди. Об этом сообщает Lenta.ru.

Местность «Аян» Олекминского района — глушь, где даже связь ловится с трудом. Именно там нашли тело 47-летнего мужчины. Причина смерти — огнестрельное ранение в грудь. По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Прокуратура уже взяла расследование под личный контроль.

По данным ведомства, подозреваемый в преступлении установлен. Его личность не раскрывается, но ясно, что оперативники вышли на след почти сразу. Обстоятельства произошедшего выясняются. Что делал мужчина в охотничьей избе? Был ли он один или с кем-то? Почему прозвучал выстрел? Ответы пока не озвучены.

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