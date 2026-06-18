Превышений ПДК в атмосферном воздухе в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе не выявлено

В Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе проверили качество атмосферного воздуха. Превышений ПДК выявлено не было, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

На территории указанных округов установлено 39 стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха. Они в онлайн-режиме проводят отборы проб по 8 показателям.

Для оперативной оценки ситуации в этих округах также работает передвижная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинга», которая проверяет качество воздуха по 32 показателям. Она будет находиться в зоне влияния пожара все время до его ликвидации.

«Сегодня дует порывистый юго-западный ветер скоростью 2-5 м/с. Никакого „нефтяного дождя“ на территории области не выпадало. В Балашихе люди замечали оседание продуктов горения в виде сажи, такой же как образуется в печке или костре», — отметили в министерстве.

Чтобы оградить себя от вдыхания сажи, находящейся в воздухе, жителям рекомендовали минимизировать пребывание на улице. При выходе на улице следует надевать маску. Окна лучше плотно закрыть, хотя бы ночью и рано утром.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в регионе пострадали 16 человек.