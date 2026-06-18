В Щелково успешно прооперировали пенсионерку с двойным перекрутом и некрозом кишечника

В Щелковской больнице спасли пожилую женщину с двойным перекрутом и некрозом кишечника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу в возрасте 96 лет, которая жаловалась на сильную боль в животе. В ходе обследования у нее выявили заворот восходящей ободочной кишки на 720 градусов с некрозом.

Пациентку экстренно направили на операцию и удалили некротизированный участок кишки. Также они установили анастомоз, восстановив непрерывность кишечной трубки. Операция прошла успешно. На данный момент пациентка выписана в стабильном состоянии.

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