Серпуховский историко-художественный музей приглашает на выставку фарфоровых изделий «Летнее настроение»
В Серпухове работает выставка фарфоровых изделий «Летнее настроение»
Фото: [Серпуховский историко-художественный музей]
Серпуховский историко‐художественный музей приглашает гостей окунуться в теплую атмосферу лета — в музее открыта выставка фарфоровых изделий «Летнее настроение». Экспозиция стала частью проекта «Времена года на фарфоре» и позволяет по‐новому взглянуть на хрупкое искусство, наполненное светом и легкостью. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В основе выставки — произведения из собственных фондов музея, отражающие лучшие традиции советского фарфорового производства 1960–1970‐х годов. Посетители смогут оценить работы мастеров сразу нескольких знаковых предприятий: Дулевского фарфорового завода и Ленинградского фарфорового завода им. М.В. Ломоносова.
Среди ключевых экспонатов — творения выдающихся скульпторов, чье наследие стало важной страницей в истории отечественного декоративно‐прикладного искусства. В залах представлены произведения Асты Брезжицкой и Маргариты Шепелевой. Особое внимание привлекает жанровая композиция Галины Чечулиной «Русский квас» и фарфоровый комплект «Дачный» работы Марии Холодной.
Выставка будет работать до 2 августа, возрастное ограничение — 0+.
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