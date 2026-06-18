Серпуховский историко-художественный музей приглашает на выставку фарфоровых изделий «Летнее настроение»

Серпуховский историко‐художественный музей приглашает гостей окунуться в теплую атмосферу лета — в музее открыта выставка фарфоровых изделий «Летнее настроение». Экспозиция стала частью проекта «Времена года на фарфоре» и позволяет по‐новому взглянуть на хрупкое искусство, наполненное светом и легкостью. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.