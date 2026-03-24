«Кто намусорил, тот и убирает»: курильщиков и собачников заставят убирать улицы на субботниках

В Мурманске разгорелась дискуссия о чистоте городских улиц после зимнего сезона. Местная жительница обратила внимание губернатора Андрея Чибиса на проблемы, с которыми столкнулись горожане с приходом оттепели, пишут Хибины .

По словам женщины, всю зиму снег складировали на газонах и во дворах, а теперь талые воды заливают подвалы жилых домов. Ситуацию усугубляет нехватка дворников и уборочной техники — тротуары и проезжие части остаются в запущенном состоянии.

Особое возмущение у северянки вызвал мусор, который оставляют после себя некоторые категории граждан. Она отметила, что вокруг подъездов, на остановках и в зонах отдыха повсюду разбросаны окурки, а владельцы собак практически не убирают за своими питомцами. Сделать замечание нарушителям, по ее мнению, невозможно, а контролирующих органов на улицах не видно.

В качестве решения проблемы жительница предложила привлекать курильщиков и владельцев собак к участию в общегородских субботниках. Она убеждена, что это поможет коммунальным службам справляться с нагрузкой и навести порядок не только ради самих горожан, но и ради гостей, которые приезжают в регион.