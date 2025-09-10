Кто платит за кризис во Франции? Протестующие рассказали, почему миллиардеры богатеют, а бедные нищают

В среду в Париже состоялись массовые акции протеста, участники которых выразили резкое несогласие с новым пакетом жёстких экономических реформ. Как сообщает РИА Новости, главной проблемой протестанты считают углубляющийся разрыв между наиболее и наименее обеспеченными слоями населения.

Одним из центральных лозунгов общенациональной акции, которая объединила около 700 мероприятий по всей стране и собрала, по оценкам, до 100 тысяч человек, стал призыв «Заблокируем всё». Протестующие убеждены, что план бюджетной экономии на 44 миллиарда евро, ассоциируемый с экс-премьером Франсуа Байру, ложится непосильным бременем на рядовых работников, пенсионеров и бюджетную сферу, в то время как крупный капитал продолжает увеличивать свои доходы.

Было отмечено, что на фоне рекордных дивидендов акционерам 40 ведущих французских компаний (466 млрд евро за семь лет) в стране насчитывается около 10 миллионов человек, живущих за чертой бедности. Такое положение дел участники митингов назвали неприемлемым для государства мирового масштаба.

Ещё один участник акции, работник системы здравоохранения, заявил, что ситуация на рынке труда стремительно ухудшается. По его мнению, предлагаемые меры являются «атакой на работников», а цель сокращения расходов на социальные нужды — дальнейшее обогащение элиты. Он подчеркнул, что колоссальное состояние 500 самых богатых французов (1,2 трлн евро) создано коллективным трудом наемных работников, которые теперь вынуждены расплачиваться за кризис.

Ранее сообщалось о том, что в Париже протестующие подожгли автобус и перекрыли город.