Кто покорил сцену в Волоколамске: победители «Поющего Подмосковья» и самые яркие номера

На сцене выступили воспитанники восьми детских садов округа — в том числе коллективы дошкольных отделений Гимназии № 1, школ № 2 и № 3, а также Ярополецкой, Осташевской и Привокзальной школ. Ребята исполнили песни о Родине, школе, семье и дружбе, представив собственные творческие программы.



По словам главы Волоколамского округа Натальи Козловой, яркие костюмы, слаженность и уверенность детей на сцене стали итогом совместной работы ребят, воспитателей и музыкальных руководителей. Козлова подчеркнула, что вне зависимости от призовых мест каждый участник уже одержал личную победу — преодолел волнение и приобрел сценический опыт.



Победителем конкурса стал коллектив детского сада «Радуга», получивший гран‑при. Первое место досталось дошкольному отделению № 8, второе — детскому саду № 13, третье — коллективу детского сада № 5.