Финансовый отчет: Ozon зарезервировал 30 млрд рублей из-за ударов по складам

Компания Ozon опубликовала финансовые результаты за III квартал 2026 года, отразив в отчетности 30,1 млрд рублей оценочных резервов по убыткам, возникшим из-за атак украинских беспилотников. С августа возгорания разной степени сложности были зафиксированы на 11 логистических объектах ритейлера. Сумма резервов включает ущерб товарам, выбытие и обесценение оборудования, а также дополнительные расходы. При этом компания ведет переговоры о страховых выплатах, а основные операционные и финансовые показатели маркетплейса продолжают демонстрировать уверенный рост. Об этом сообщают «Ведомости» .

Атаки беспилотников на инфраструктуру e-commerce затронули ряд крупных логистических центров компании, включая хабы в Омске, Санкт-Петербурге и других регионах. В сумму оценочных резервов в 30,1 млрд рублей вошел ущерб, нанесенный товарам продавцов и самого маркетплейса, а также потери от повреждения или выбытия складского оборудования. В компании отметили, что часть имущественных рисков была застрахована, и в настоящее время продолжаются консультации со страховыми организациями относительно порядка и объемов компенсационных выплат.

Несмотря на незапланированные издержки, операционные результаты Ozon за III квартал 2026 года показали высокую устойчивость бизнеса. Выручка группы увеличилась в 1,6 раза в годовом выражении, достигнув 421,2 млрд рублей, а общий оборот (GMV) с учетом услуг вырос на 42% — до 1,6 трлн рублей. Скорректированная EBITDA составила 93 млрд рублей, а чистая прибыль за отчетный период зафиксирована на уровне 3,7 млрд рублей. Количество доставленных заказов увеличилось на 76% и составило 1,2 млрд.

Параллельно высокую динамику продемонстрировал финансовый сегмент компании — «Ozon Финтех». Доходы подразделения за отчетный период выросли на 57%, составив 85,2 млрд рублей, а прибыль до налогообложения достигла 27,1 млрд рублей. Для минимизации логистических сбоев при инцидентах Ozon оперативно перенаправляет грузопотоки на альтернативные склады и скрывает товары с пострадавших объектов из витрины, выплачивая компенсации продавцам и клиентам.