В Сети разошлись подсчеты, согласно которым откладывать на собственную квартиру в России придется чуть ли не до 35 лет. Насколько такие выкладки соответствуют действительности, Финансам Mail пояснила Юлия Максимович, возглавляющая комитет Российской гильдии риелторов по ипотеке.

Цифры аналитиков — 26-35 лет накоплений на жилье по полной стоимости — эксперт назвала математически верными, но с социально-экономической точки зрения пугающими. В основе таких расчетов лежат жесткие допущения: покупка без кредита, откладывание 30-40% чистого дохода и полное игнорирование инфляции, подорожания недвижимости и расходов на аренду или текущее жилье.

«Давайте возьмем ситуацию с учетом текущих рыночных реалий, и сроков накопления на конкретные суммы. Если рассматривать сценарий покупки квартиры за 100% собственных средств — да, для большинства работающих граждан, этот срок реален. При медианной зарплате по России в районе ₽60−70 тыс. и стоимости средней двухкомнатной квартиры в крупном городе в ₽8−10 млн, откладывая 30% дохода (около ₽20 тыс.), человек накопит нужную сумму примерно за 33−41 год», — отметила эксперт.

По словам Максимович, подобный сценарий упускает из виду инфляционный разрыв. Пока человек откладывает, квартиры дорожают. За 30 лет цена жилья может подскочить в 3-5 раз, и цель будет отодвигаться все дальше.

По мнению эксперта, модель не принимает в расчет, что эти 30 лет человеку где-то нужно жить. Если он снимает квартиру, срок накоплений растягивается еще на 10-15 лет. Так что 26-35 лет — скорее математический показатель недоступности полной оплаты жилья при средней зарплате, чем реальный жизненный план.

Максимович добавила: россияне, присматривающиеся к жилью в массовом сегменте, крайне редко покупают его за полную стоимость. По оценкам участников рынка, доля сделок со 100% оплатой в среднем по стране не превышает 10-15%. В Москве и Санкт-Петербурге таких покупателей еще меньше — около 5-8%.

В столицах жилье приобретают либо инвесторы, нередко закрывающие сделку от лица юрлица, либо те, кто совершает альтернативную сделку: продает старую квартиру большой площади, добавляет минимальные накопления и берет новую. Чистая покупка за наличные без продажи прежнего актива — единичные случаи.

В Москве доминирует ипотека (до 70-80% сделок), поскольку стоимость входа слишком высока для накоплений. В регионах, особенно в городах с населением 300-500 тысяч человек, доля покупок за полную стоимость выше — она может достигать 20-25%.

«Цифра в 26−35 лет — это не прогноз, а приговор рынку без доступной ипотеки», — заключает Юлия Максимович.

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