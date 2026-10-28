В Подмосковье подали около 1 тыс. заявлений на получение разрешений на вселение человека в соцжилье

В Подмосковье электронной услугой по получению согласия на вселение членов семьи в социальное жилье или обмен жилого помещения воспользовались порядка 1 тыс. раз с начала 2026 года, оформить электронное заявление на региональном портале госуслуг помогает искусственный интеллект. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу предоставляют бесплатно, для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и приложить документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Пользователи могут получить согласия на вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан в качестве членов своей семьи, а также оформить согласие на обмен жильем, предоставленным на условиях соцнайма.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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