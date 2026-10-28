В Сети заговорили о переменах во внешности экс-возлюбленной Тимати

33-летняя вице «Мисс Россия» Алена Шишкова в очередной раз привлекла внимание к своей внешности. Накануне она опубликовала фотографию, на которой подписчики заметили перемены: щеки стали выпирать, а скулы — более очерченными, пишет Woman.ru.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной: одни критикуют внешность модели, другие объясняют изменения худобой или обработкой снимков.

Фото: [ соцсети ]

Сама Шишкова никогда не скрывала, что прибегает к косметологическим процедурам. В 19 лет она впервые скорректировала губы, а в 2013-м году стали заметнее скулы и впалые щеки — тогда поклонники заподозрили удаление комков Биша. В 2015 году модель изменила форму носа, губ и глаз.

Отдельная страница биографии Алены — восьмилетняя борьба с расстройством пищевого поведения. Критика в медиа подтолкнула ее к нездоровому отношению к телу. При росте 176 см она весила 45 кг, страдала от отеков и принимала мочегонные препараты. В какой-то момент, признавала Шишкова, она не могла самостоятельно встать на ноги или выйти из машины.

В августе 2026 года Алена заявила, что приняла свою внешность и перестала зависеть от чужого мнения. Она также рассказала, что почти год ходила без переднего зуба — это стало частью ее пути к принятию себя.

Сейчас Шишкова продолжает делиться с подписчиками подробностями своей жизни и, судя по всему, чувствует себя гораздо увереннее.

Ранее хирург Светлана Мороз объяснила изменения во внешности 77-летней Аллы Пугачевой.