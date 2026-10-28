Мбаппе извинился перед китайцами: теперь его хейтят за это

Форвард рассказал в интервью, что ему нравится мем, где его лицо наложили на образ «китайского диктатора» (Мао Цзэдуна). Эти неосторожные слова вызвали мощное возмущение в Китае. Китайские компании начали разрывать рекламные контракты с Мбаппе, в стране приостановили трансляции матчей чемпионата Испании. Публичные извинения принес глава Ла Лиги Хавьер Тебас, извинился и сам Мбаппе.

«Многие его ненавидят. В Китае, пожалуй, к нему испытывают ненависть миллионы. А теперь появились и те, кто ненавидит его за то, что он извинился. Его критикуют за то, что он принес извинения „ради денег, ради наживы“, — сказал Дюгарри.

Экс-футболист указал, что ранее Мбаппе всегда заявлял, что никогда не будет заключать рекламные контракты с сомнительными компаниями, однако выяснилось, что у него были заключены соглашения с тремя китайскими брендами. Таким образом, Мбаппе в один день получил огромную порцию хейта с двух разных сторон — сначала от китайцев, а затем от европейцев.