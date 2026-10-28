В «Единой России» хотят добиться решения проблемы со списанием долгов участников СВО

«Единая Россия» совместно с ЦБ и представителями банковского сектора планирует добиться решения проблемы со списанием долгов участников специальной военной операции, после изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 млн рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание. Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ и Госдуму с просьбой устранить возникшую правовую коллизию, сообщил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Герой России Владимир Сайбель.

Он подчеркнул важность прояснения порядка применения закона, чтобы военнослужащие могли воспользоваться предусмотренной мерой поддержки без дополнительных проволочек. По его мнению, важно согласовать единый подход к спорным случаям и исключить разночтения, из-за которых участники СВО рискуют столкнуться с отказом в списании задолженности.

Региональные отделения и общественные приемные партии продолжат принимать обращения участников СВО и помогать добиваться восстановления их прав, добавил Сайбель.

Поддержка участников СВО и их семей остается одним из главных направлений работы депутатского корпуса «Единой России». Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов добавил, что на сопровождении в области находятся 50 тыс. членов семей военнослужащих.

«По инициативе фракции „Единой России“ в Мособлдуме принято 18 законов, в регионе действует более 40 мер поддержки. Они включают социальное сопровождение, помощь в бытовых и юридических вопросах, медицинскую и психологическую поддержку, а также программы для детей военнослужащих. Особое внимание уделяем реабилитации», — рассказал спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.