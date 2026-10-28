Форма одежды: священник Русакевич заявил об отсутствии запрета на брюки в церкви

В Русской православной церкви отсутствует строгий запрет на присутствие женщин в брюках на богослужениях. Как разъяснил священнослужитель Антоний Русакевич, церковный устав не содержит жестких канонических ограничений относительно формы одежды прихожанок. Традиция носить длинные юбки и покрывать голову основана на требованиях христианской скромности, однако внешние замечания со стороны других верующих недопустимы и не должны препятствовать посещению служб. Для церкви первостепенное значение имеет духовный настрой человека и атмосфера принятия в общине. Об этом сообщает новостное издание RuSamara .

Священник Антоний Русакевич обратил внимание на то, что сложившиеся бытовые представления о незыблемости определенных дресс-кодов в храме часто формируются из-за чрезмерной строгости отдельных прихожан. Несмотря на то что традиция надевать длинные юбки и головные уборы восходит к уважению к святыням и христианской скромности, канонических запретов на брючные костюмы у женщин нет. Необоснованная критика со стороны окружения создает психологический барьер для приходящих на службу и вынуждает многих отказываться от участия в церковной жизни.

В качестве практического решения во многих православных приходах при входе размещаются так называемые фартуки-юбки и платки, которыми посетительницы могут воспользоваться при желании. При этом религиозный деятель призвал духовенство и мирян к максимальной тактичности и терпимости. Все возникающие вопросы или советы относительно внешнего вида Русакевич рекомендует обсуждать исключительно после завершения богослужения, чтобы не провоцировать конфликтных ситуаций и не отвлекать верующих от молитвы.

Главным приоритетом для церковной общины священнослужители называют сохранение доброжелательной атмосферы уважения и принятия всех пришедших в храм. Отказ от радикальных требований к внешнему виду прихожан способствует укреплению доверия и предотвращает отчуждение людей от церковной ограды. Внутреннее молитвенное состояние и искренность обращения к Богу остаются значительно важнее формальных элементов гардероба.