53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

На снимке артистка предстала в элегантном черном платье с открытыми плечами. В руках у нее был букет желтых тюльпанов. Волосы Мария уложила мягкими локонами, дополнила образ лаконичными украшениями и сделала естественный макияж.

Поклонники оставили под публикацией много теплых слов. Они отметили красоту актрисы, ее обаяние и сходство с отцом. Многие подчеркнули, что Мария выглядит очень достойно и сохраняет утонченность.

Накануне суд поставил точку в судебном конфликте актрисы с ее бывшим мужем Андреем Сорокой, который младше нее на 18 лет. По словам Марии, поводом для разрыва послужила «жесточайшая агрессия» со стороны Сороки.

Бывший супруг пытался через Пресненский суд Москвы отстоять право на беспрепятственное общение с сыном, обвиняя актрису в изоляции мальчика, однако Миронова подала встречный иск на алименты и обвинила экс-мужа в сталкинге и абьюзе. В итоге суд встал на сторону актрисы, обязав Сороку выплачивать алименты и разрешив ему видеться с ребенком только в присутствии матери.

Ранее стало известно о возможном воссоединении Марии Мироновой с бывшим мужем.