53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

Super: 53-летняя Миронова появилась в черном платье на литературных чтениях

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

53-летняя российская актриса Мария Миронова приняла участие в литературных чтениях. Актриса опубликовала в социальных сетях фотографию с мероприятия, сообщает Super.

На снимке артистка предстала в элегантном черном платье с открытыми плечами. В руках у нее был букет желтых тюльпанов. Волосы Мария уложила мягкими локонами, дополнила образ лаконичными украшениями и сделала естественный макияж.

Поклонники оставили под публикацией много теплых слов. Они отметили красоту актрисы, ее обаяние и сходство с отцом. Многие подчеркнули, что Мария выглядит очень достойно и сохраняет утонченность.

Накануне суд поставил точку в судебном конфликте актрисы с ее бывшим мужем Андреем Сорокой, который младше нее на 18 лет. По словам Марии, поводом для разрыва послужила «жесточайшая агрессия» со стороны Сороки.

Бывший супруг пытался через Пресненский суд Москвы отстоять право на беспрепятственное общение с сыном, обвиняя актрису в изоляции мальчика, однако Миронова подала встречный иск на алименты и обвинила экс-мужа в сталкинге и абьюзе. В итоге суд встал на сторону актрисы, обязав Сороку выплачивать алименты и разрешив ему видеться с ребенком только в присутствии матери.

Ранее стало известно о возможном воссоединении Марии Мироновой с бывшим мужем.

Актуально

Читайте также

31-летняя Лиза Арзамасова показала редкое селфи с мужем и детьми в лифте

31-летняя Лиза Арзамасова показала редкое селфи с мужем и детьми в лифте

Полина Диброва вышла в свет с сыном от телеведущего Дмитрия Диброва

Полина Диброва вышла в свет с сыном от телеведущего Дмитрия Диброва

Абрамович в третий раз стал дедом: у его сына и финалистки «Мисс Россия» родился сын

Абрамович в третий раз стал дедом: у его сына и финалистки «Мисс Россия» родился сын

Звезда новой «Молодежки» Поплавская рассказала о последнем сообщении Золотовицкого

Звезда новой «Молодежки» Поплавская рассказала о последнем сообщении Золотовицкого

Запрет не указ: Линда спела «Ворону» вопреки Фадееву

Запрет не указ: Линда спела «Ворону» вопреки Фадееву

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой

Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой

Клава Кока шокировала фанатов кадрами с гигантскими синяками на ногах

Клава Кока шокировала фанатов кадрами с гигантскими синяками на ногах

«Эта малышка появилась из мой утробы!»: Сальма Хайек похвасталась дочерью, ставшей лицом Tatler

«Эта малышка появилась из мой утробы!»: Сальма Хайек похвасталась дочерью, ставшей лицом Tatler

Беременной Решетовой пришлось лечь под капельницу

Беременной Решетовой пришлось лечь под капельницу

Гарифуллина и Воробьев устроили модную съемку перед зеркалом в отеле

Гарифуллина и Воробьев устроили модную съемку перед зеркалом в отеле

Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ

Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное