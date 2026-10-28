Ликвидация последствий: в Антраците закрыли тепловой контур пострадавших домов

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов привела к повреждениям жилого фонда в Антраците на улицах Строительная и Пархоменко. Как сообщили в администрации Антрацитовского муниципального округа, аварийные бригады местного филиала Единой управляющей компании оперативно вышли на объекты для закрытия теплового контура и ремонта поврежденных конструкций. Специалисты уже восстановили 14 квадратных метров кровли и установили временные экраны вместо выбитых стекол. Специалисты подтвердили отсутствие угрозы жизни жителей и готовится план капитального восстановления. Об этом сообщает информационное агентство «Луганьмедиа» .

Атака вражеских беспилотников затронула многоквартирные дома в Антраците, находящиеся в зоне обслуживания местной управляющей компании. Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий сразу после получения информации о повреждениях. Основные усилия ремонтных бригад были сосредоточены на предотвращении разрушения строений и сохранении тепла в помещениях в условиях осеннего похолодания и дождей.

В кратчайшие сроки рабочие отремонтировали 14 квадратных метров поврежденной кровли, что позволило предотвратить протечки и намокание несущих элементов зданий. На оконных проемах, пострадавших от взрывной волны, специалисты смонтировали временные экраны из плотной защитной пленки. Проведенный инспекционный осмотр показал, что аварийные работы успешно стабилизировали обстановку, поэтому эвакуация жильцов не потребовалась и они остаются в своих квартирах.