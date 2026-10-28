«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

42-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» Саша Савельева впервые подробно рассказала о разводе с 53-летним актером Кириллом Сафоновым, пишет VOICE. По ее словам, расставание прошло мирно, а брак разрушила не какая-то одна ссора, а совокупность обстоятельств.

По словам певицы, за 17 лет совместной жизни супруги постепенно перестали заботиться друг о друге как муж и жена. Савельева подчеркнула, что каждый был сосредоточен на своей работе и своих целях. Переломным моментом стал прошлый год, когда артисты полгода посещала семейного специалиста, пытаясь обновить отношения.

«Это необъяснимое ощущение, когда нет чего-то одного. Ты понимаешь, что что-то шатается — вроде бы и нет, а вроде бы и да…», — отметила Саша.

Но и специалист не помог сохранить семью: Савельева и Сафонов поняли, что не хотят проходить через терапию.

Певица и актер были вместе 17 лет. Пара познакомилась в феврале 2009-м году, а в апреле 2010-го года поженилась. В марте 2019-го года у Савельевой и Сафонова родился сын.

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