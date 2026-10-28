«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

VOICE: Савельева объяснила развод с Сафоновым отсутствием заботы друг о друге

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

42-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» Саша Савельева впервые подробно рассказала о разводе с 53-летним актером Кириллом Сафоновым, пишет VOICE. По ее словам, расставание прошло мирно, а брак разрушила не какая-то одна ссора, а совокупность обстоятельств.

По словам певицы, за 17 лет совместной жизни супруги постепенно перестали заботиться друг о друге как муж и жена. Савельева подчеркнула, что каждый был сосредоточен на своей работе и своих целях. Переломным моментом стал прошлый год, когда артисты полгода посещала семейного специалиста, пытаясь обновить отношения.

«Это необъяснимое ощущение, когда нет чего-то одного. Ты понимаешь, что что-то шатается — вроде бы и нет, а вроде бы и да…», — отметила Саша.

Но и специалист не помог сохранить семью: Савельева и Сафонов поняли, что не хотят проходить через терапию.

Певица и актер были вместе 17 лет. Пара познакомилась в феврале 2009-м году, а в апреле 2010-го года поженилась. В марте 2019-го года у Савельевой и Сафонова родился сын.

Ранее Роман Товстик раскрыл настоящую причину развода с бывшей женой.

Актуально

Читайте также

Никита Михалков собрал всю семью на праздновании 81-летия

Никита Михалков собрал всю семью на праздновании 81-летия

Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном

Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном

Дочь Алсу поздравила Яна Абрамова с Днем отца

Дочь Алсу поздравила Яна Абрамова с Днем отца

Против порноактрисы Ольги Мур завели уголовное дело о порнографии

Против порноактрисы Ольги Мур завели уголовное дело о порнографии

Седокова удивила поклонников кадрами с новой фотосессии

Седокова удивила поклонников кадрами с новой фотосессии

«Они взрослые девчонки»: Галустян рассказал о реакции детей на развод с их матерью

«Они взрослые девчонки»: Галустян рассказал о реакции детей на развод с их матерью

«У вас все ок?»: Люся Чеботина резко ответила на сравнения с Аксеновой после смены имиджа

«У вас все ок?»: Люся Чеботина резко ответила на сравнения с Аксеновой после смены имиджа

Похудевшая Эми Шумер восхитила фанатов новой фотографией с отдыха

Похудевшая Эми Шумер восхитила фанатов новой фотографией с отдыха

Стало известно, за сколько Лобода готова выступить на частной вечеринке

Стало известно, за сколько Лобода готова выступить на частной вечеринке

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Миллион туристов за сезон: стало известно, почему Нижегородский кремль закроют для посетителей

Миллион туристов за сезон: стало известно, почему Нижегородский кремль закроют для посетителей

Фирма шахматиста-террориста Каспарова в Эстонии потеряла 95% выручки

Фирма шахматиста-террориста Каспарова в Эстонии потеряла 95% выручки

Добавьте mosregtoday.ru в избранное