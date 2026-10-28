Деньги уйдут без решения суда: юрист пояснил, как ФНС взыскивает долги и какие счета под ударом

Деньги, отложенные на погашение кредита, рискуют уйти на совсем другие цели — в счет налоговой задолженности. Об этом предупреждает юрист Дмитрий Тушин: если ФНС не обнаружит нужной суммы на дебетовых счетах гражданина, под удар могут попасть средства, которые он вносит для оплаты кредита. Финансы Mail разбирались , почему так выходит и как избежать просрочек.

По данным издания, с 1 ноября 2025 года налоговая служба получила право взыскивать долги с банковских счетов физлиц в ускоренном порядке, без судебного решения. Главное условие — налогоплательщик не должен возражать.

Первым делом банк, получив поручение ФНС, просматривает дебетовые счета клиента: текущие, карточные и вклады. Если средств там нет или не хватает, очередь доходит до счетов, связанных с кредитными продуктами. При этом ни ФНС, ни судебные приставы не уточняют, с какого счета брать деньги, — решение принимает банк.

«Технически деньги банка неприкосновенны, но на практике любые ваши пополнения в первую очередь направляются на погашение налогового долга», — добавляет юрист.

Когда есть выбор, банк не станет гасить долг из кредитного лимита: эти деньги принадлежат ему. Под удар попадают средства, внесенные клиентом для оплаты кредита, уточняет Валерий Михайлов.

В результате долг по кредитной карте может остаться непогашенным: клиент теряет возможность направить внесенные деньги на кредит. Порой блокировки срабатывали даже при наличии судебного спора о сумме задолженности.

Дмитрий Тушин напоминает: похожим образом действуют и судебные приставы. Разница в том, что к ним поступают долги, уже подтвержденные судебными решениями. И для ФССП неважно, с какого счета придут деньги — кредитного или дебетового.

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