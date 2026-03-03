Кто получит прибавку: Мишустин анонсировал индексацию пенсий миллионам граждан с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении социальных пенсий с апреля текущего года. Выплаты вырастут на 6,8 процента для более чем четырех миллионов россиян.

Выплаты будут повышены для нескольких категорий получателей. В их числе люди с инвалидностью, несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, и лица, потерявшие кормильца. Кроме того, прибавку получат граждане, не имеющие достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии.

Мишустин уточнил, что перерасчет коснется также ветеранов Великой Отечественной войны, добровольцев, участвовавших в формированиях на территории Донецкой и Луганской народных республик, и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Премьер подчеркнул, что бюджетом предусмотрены все необходимые средства для исполнения социальных обязательств.

Размер индексации утвержден на уровне 6,8 процента. Ежегодное повышение напрямую привязано к динамике прожиточного минимума пенсионера, зафиксированной по итогам прошедшего года. Ранее в марте в стране уже были проиндексированы отдельные социальные выплаты и пособия.