Кто решает, что смотреть россиянам? Неожиданное заявление Голиковой

В рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, проходящего с 10 по 13 сентября, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова выступила с обращением к представителям медиасферы.

На сессии, посвященной роли культуры и СМИ в решении демографических вызовов, она призвала журналистов и редакции ответственно подходить к формированию контента.

Голикова настоятельно попросила средства массовой информации отказаться от пропаганды ценностей, направленных против института семьи, а также от популяризации жизненной модели, исключающей рождение детей. Вице-премьер также подчеркнула важность корректного изображения традиционных семейных ролей и недопущения искаженного представления о брачных союзах.

По её убеждению, только скоординированные усилия государства и медиаиндустрии в сфере демографической политики способны привести к значительным положительным сдвигам и усилить уже достигнутые результаты.

Форум объединенных культур, являющийся авторитетной площадкой для дискуссий по ключевым вопросам мировой гуманитарной повестки, проводится с 2012 года. В текущем году центральной темой мероприятия стал лозунг «Возвращение к культуре - новые возможности».

Ранее Голикова назвала идеологически неправильной идею платить зарплату за воспитание детей.