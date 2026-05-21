«Кто-то плюет через плечо, а кто-то крестится»: Юрий Лоза встал на защиту SHAMAN

Певец Юрий Лоза, известный по композиции «Плот», высказался о скандальных кадрах с Ярославом Дроновым, который перекрестился напротив собственного портрета. Как передает портал « Абзац », Лоза не увидел в этом жесте ничего предосудительного.

По его мнению, Дронов просто выполнял свой особый ритуал перед выходом на сцену, и ничего постыдного или неприличного в этом нет. В качестве аргумента он привел примеры других суеверий, распространенных среди артистов.

«Кто-то хватается за пуговицу, если кошка перебегает. Кто-то плюет три раза через плечо. Мне говорили: Если рюмку коньяка не выпью, на сцене ничего не могу сделать. Мол, надо расширить сосуды, чтобы начать функционировать», — сообщил Юрий.

Сам SHAMAN ранее уже объяснил свой поступок, заявив, что будет отвечать за свою веру только перед Богом.