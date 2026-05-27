Пьер де Голль, внук Шарля де Голля, заявил: на Западе сегодня сложились все предпосылки для повторения фашистского кошмара. По его словам, западные державы вновь демонстрируют безответственность, а конфликты приобретают глобальный характер. Об этом сообщает Lenta.ru.

Выступая на круглом столе «Вопросы сохранения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», внук генерала де Голля Пьер де Голль не стеснялся в выражениях. Он заявил, что современные западные страны слепо идут по пути, который уже приводил к катастрофе в прошлом веке.

Политическая нестабильность, моральный вакуум в обществе, экономический кризис, растущая инфляция — все это идеальная питательная среда для возрождения фашистской идеологии. А усиление националистических настроений, особенно на Украине, делает ситуацию еще более взрывоопасной.

По мнению Пьера де Голля, западные державы потеряли чувство ответственности. Вместо того чтобы искать пути к мирному сосуществованию, они разжигают конфликты, которые неизбежно принимают глобальный масштаб. А фашизм, как напоминает потомок легендарного генерала, не терпит полумер — он либо есть, либо его нет. И сегодня все условия для его появления уже созданы.

