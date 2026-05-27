Стало известно, какая сцена с Марго Робби не вошла в «Грозовой перевал»

Режиссер Эмеральд Феннел, работавшая над новой экранизацией романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», вызвала волну обсуждений своим неожиданным решением. Во время постпродакшна из картины были удалены несколько отснятых эпизодов, включая крупный план, на котором у актрисы Марго Робби были хорошо заметны небритые подмышки, пишет AOL.

Изначально Феннел настаивала на том, что такие детали важны для исторической достоверности, ведь события романа происходят в конце XVIII века, когда женщины не удаляли волосы на теле. По ее мнению, в современных костюмированных драмах героини часто выглядят «как безволосые угри», что не соответствует эпохе.

Однако, как призналась сама режиссер, в процессе монтажа от крупного плана пришлось отказаться. Феннел не уточнила, по каким именно причинам было принято такое решение, но выразила сожаление о том, что кадр не вошел в финальную версию фильма.

Ранее сообщалось, что на Гвинет Пэлтроу обрушились с критикой из-за интимных сцен в голливудском кино.