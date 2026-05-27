Необычные гости из ЯНАО стали проживать в пермском зоопарке

Три молодых овцебыка из ямальского природного парка «Ингилор» — самки Инга и Лора вместе с самцом Ирием — переехали в Пермский зоопарк еще зимой и успешно завершили адаптацию. Животные поселились в тематической зоне «Полярный мир», где для них оборудовали просторный уличный вольер площадью 700 квадратных метров и три индивидуальные комнаты для уединения. Подробности об этом переезде узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ямальские овцебыки получили прописку в Перми. Летом 2025 года дирекция особо охраняемых природных территорий Ямала и Пермский зоопарк договорились о переезде, после чего специалисты долго прорабатывали маршрут и условия транспортировки, чтобы телята перенесли дорогу максимально комфортно. Сама экспедиция состоялась только в декабре. В ней участвовали 19 человек: сотрудники дирекции ООПТ ЯНАО, работники зоопарка, ветеринары и инспекторы парка «Ингилор».

По прибытии овцебыков определили в новый зоопарк, в зону «Полярный мир». Как рассказала зоолог Кристина Денисова, животные попали в огромный вольер площадью 700 квадратных метров. Поскольку переезд случился зимой, их сразу выпустили на улицу. Внутри также есть помещения — три индивидуальные комнаты, где звери могут спрятаться от посторонних глаз. Там установлены кормушки, поилки и специальные чесалки. В «личных апартаментах» держат прохладную температуру, но, как отмечают сотрудники зоопарка, даже когда весной на Урал пришла 30-градусная жара, овцебыки предпочитали оставаться на свежем воздухе.

Соседями Инги, Лоры и Ирия стали арктические волки, белые медведи, северные олени и полярные совы — все они обитают в соседних вольерах той же тематической зоны.

