Серов назвал Кушанашвили гонщиком после его критики

Александр Серов, чьи хиты «Я люблю тебя до слез» и «Мадонна» знает вся страна, не остался в стороне после громкой критики Отара Кушанашвили. Напомним, накануне журналист заявил , что многим из российских артистов, включая Серова и Алексея Глызина, пора уходить со сцены. Серов, услышав эти слова, решил ответить.

В интервью Teleprogramma.org певец признался, что давать сольные концерты ему уже тяжеловато, но при этом подчеркнул: если есть зритель, который платит и приходит, то он имеет право продолжать выступать.

Куда большее возмущение у Серова вызвали обвинения в неподобающем поведении. Кушанашвили утверждал, что певец на сцене чешет гениталии и харкается.

«А что он меня видел на сцене? Врет он! Я его не видел лет пятнадцать. Что, я не знаю, кто такой Отар? Он „гонщик“ и матершинник! Никто себя не навязывает», — заявил Александр.

Ясно одно: обида задела певца за живое. Конфликт между Кушанашвили и возрастными звездами, судя по всему, только набирает обороты.

Ранее исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала о непристойных предложениях от женатых звезд.