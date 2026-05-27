В Подмосковье стартовал Фестиваль театров малых городов

Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде
В подмосковном Сергиевом Посаде торжественно дали старт Фестивалю театров малых городов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие организовано Театром Наций при поддержке Минкультуры России, благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» и Правительства Московской области.
«У фестиваля большая география: здесь, в Московской области соберется 15 коллективов от Югры до Псковской области. И я признателен Евгению Витальевичу Миронову за то, что так последовательно развивает это, самое настоящее, театральное движение, знакомя зрителей с театральными коллективами из малых городов нашей страны и делая доступнее театр для тех, кто живет вдали от больших мегаполисов», — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
В рамках фестиваля представят 9 спектаклей большой формы и 6 малой. Победителей определят в номинациях «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль». Также будет вручен приз «Надежда».
Ранее о фестивале жителям рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что программу мероприятия также войдут лекции, мастер-классы, дискуссии.