Без симптомов, но с опухолью: врачи спасли женщину с опухолью весом 10 кг

В Сургутской окружной клинической больнице онкогинекологи удалили гигантскую опухоль яичника весом 10 кг и диаметром около 40 см, сообщает ugra-news.ru .

Жительница Когалыма долгое время игнорировала профилактические осмотры, поскольку не испытывала дискомфорта. Однако, когда поднялась температура и появились боли в пояснице, женщина обратилась за помощью. Обследование выявило проблемы с оттоком мочи и гидронефроз правой почки. Врачи установили стент, а дальнейшая диагностика показала истинную причину — гигантское образование яичника, сдавливавшее мочевыводящие пути.

Операция длилась три часа. Из-за огромного размера опухоли провести лапароскопию было невозможно: при подозрении на злокачественный характер новообразование нельзя повреждать. Хирурги выбрали традиционный открытый метод. Опухоль сильно сместила внутренние органы, изменив анатомические ориентиры, что значительно усложнило вмешательство. Анестезиологи контролировали состояние пациентки на протяжении всей операции.

Срочная гистология показала доброкачественную природу новообразования, поэтому операцию не пришлось расширять. В департаменте здравоохранения Югры напомнили: отсутствие жалоб не означает отсутствие болезни. Регулярные профосмотры и диспансеризация помогают выявлять такие образования на ранних стадиях, когда лечение проходит менее травматично и требует меньшего объема вмешательства.