ГУФССП России по Подмосковью присоединится к Всероссийской неделе правовой помощи

ГУФССП России по Московской области присоединится к Всероссийской неделе правовой помощи, которая пройдет с 6 по 12 июля. Мероприятие нацелено на повышение правовой осведомленности населения и защиту семейных ценностей.

Жители Подмосковья смогут обратиться к должностным лицам ведомства за консультацией по вопросам взыскания алиментов, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, поддержки семей участников СВО.

Прием будет проходить во всех подразделениях управления с 09:00 до 19:00 с 6 по 9 июля, с 09:00 до 18:00 10 июля, с 10:00 до 14:00 11 и 12 июля. Адреса подразделений представлены на сайте ведомства.

На прием нужно взять документ, удостоверяющий личность (паспорт), и (или) документ, подтверждающий полномочия.