Куба погрузилась в тотальный блэкаут

Куба переживает масштабный энергетический кризис: остров погрузился в тотальный блэкаут, пишет телеграм-канал «База». Из-за критической нехватки топлива авиасообщение с островом прервано, большинство отелей закрылись до конца апреля, а электричество отключают более чем на семь часов в сутки, а порой и на все двенадцать. Туристы, отдыхающие в популярном курорте Варадеро, делятся шокирующими подробностями.

По словам очевидцев, улицы города опустели: закрыты не только отели, но и рестораны. К веерным отключениям здесь привыкли — раньше свет давали по три-четыре часа в день, но теперь перебои стали длительными и регулярными. Бензин подорожал с $1 до $7 за литр, и заправить полный бак теперь стоит 15-20 тысяч рублей.

Приготовление пищи превратилось в настоящий квест: электрические плиты бесполезны, а единственной альтернативой являются газовые баллоны. Но на острове их выдача строго регламентирована — местным семьям положено всего один-два баллона в год. Туристам приходится доставать их нелегально, рискуя попасться полиции и получить крупный штраф.

В Гаване главная проблема — вода. Из-за отключений электричества насосы не работают, и вода перестает поступать в дома. Ее можно купить в магазинах или дождаться бесплатного водовоза. Однако доставить домой большой запас воды сложно: не каждый способен нести тяжелые канистры вверх по лестнице. Поэтому жители первых этажей, куда дотягивается шланг, заказывают коммерческий подвоз, который обходится от 8 тысяч рублей.

