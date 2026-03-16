Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев в интервью Pravda.Ru призвал граждан с осторожностью относиться к заманчивым предложениям так называемых горящих туров. По его убеждению, в нынешних реалиях это не более чем маркетинговая уловка, которой активно пользуются злоумышленники.

Алексеев пояснил механизм обмана. Аферисты прекрасно знают о желании людей сэкономить и давят на срочность. Когда клиенту предлагают быстро оформить поездку по низкой цене, особенно в разгар сезона, аргументируя это ограниченным количеством мест, бдительность притупляется. Жажда выгоды затмевает разум, и человек переводит деньги, которые впоследствии бесследно исчезают.

Эксперт подчеркнул, что текущая экономическая ситуация в турбизнесе отличается крайне низкой рентабельностью. В таких условиях снижение стоимости путевки на 15–20% выглядит откровенно нереалистичным и должно сразу настораживать потенциального путешественника.