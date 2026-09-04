В Мытищах проведут капремонт лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера
Капремонт корпуса противотуберкулезного диспансера проведут в Мытищах
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Дубки, вл. 7, стр. 19, поселка Здравница городского округа Мытищи продолжается капитальный ремонт лечебного корпуса № 7 ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», его строительная готовность достигла 67%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», за счет средств областного бюджета, в них задействованы более 20 рабочих. Они ведут монтаж системы вентиляции, прокладку кабельных линий, внутренних инженерных коммуникаций, монтаж конструкций вентилируемого фасада.
Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.
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