Куда пропал багаж 111 пассажиров? Шокирующий промах в аэропорту Монастира

В Международном аэропорту Внуково прокомментировали инцидент с багажом, произошедший с пассажирами рейса, следовавшего из тунисского Монастира в Москву.

Согласно официальному сообщению пресс-службы воздушной гавани, опубликованному 8 октября, при отправке самолета в пункте вылета на борт не попали 111 мест багажа.

В своем Telegram-канале аэропорт принес извинения пассажирам и сообщил, что авиаперевозчик предпринимает все необходимые меры для того, чтобы задержанный багаж был доставлен владельцам в максимально сжатые сроки. Актуальная информация о датах и рейсах, которыми будет осуществляться досылка вещей, будет размещена дополнительно, сразу после ее поступления от обслуживающей компании.

