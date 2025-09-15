Куда россияне массово рванут на Новый год? Раскрыты главные направления бронирований
Россияне рассказали, куда поедут на новогодние каникулы
Россияне начали активнее планировать свой новогодний отпуск, значительно опережая показатели прошлого года.
Согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», которые оказались в распоряжении «Ленты.ру», число ранних бронирований отелей на праздничный период выросло в 2,4 раза по сравнению с сентябрем предыдущего года.
Внутри страны абсолютным лидером по предварительным броням стал Краснодарский край, собравший четверть от всех заявок. В топ-3 также вошли Карачаево-Черкесия (5%) и Калининградская область (4%).
Среди зарубежных направлений безоговорочное первенство удерживает Таиланд, на который пришлось 21% бронирований. Далее в рейтинге расположились Беларусь (12%), Турция (8%), ОАЭ (7%) и Италия (5%).
Ранее сообщалось о том, что в России 31 декабря будет выходным днем.