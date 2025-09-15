Куда россияне массово рванут на Новый год? Раскрыты главные направления бронирований

Согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», которые оказались в распоряжении «Ленты.ру», число ранних бронирований отелей на праздничный период выросло в 2,4 раза по сравнению с сентябрем предыдущего года.

Внутри страны абсолютным лидером по предварительным броням стал Краснодарский край, собравший четверть от всех заявок. В топ-3 также вошли Карачаево-Черкесия (5%) и Калининградская область (4%).

Среди зарубежных направлений безоговорочное первенство удерживает Таиланд, на который пришлось 21% бронирований. Далее в рейтинге расположились Беларусь (12%), Турция (8%), ОАЭ (7%) и Италия (5%).

Ранее сообщалось о том, что в России 31 декабря будет выходным днем.