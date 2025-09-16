Куда уйдет московское бабье лето? Метеоролог Вильфанд предупредил о резкой смене сценария

Как сообщил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, последние по-настоящему теплые дни текущей недели сменятся характерной осенней погодой.

По словам метеоролога, в понедельник и вторник, 16 и 17 сентября, столбики термометров в дневные часы все еще будут показывать комфортные +21…+23 °C, а существенных осадков не предвидится. Однако уже с середины недели погода возьмет курс на осень.

«Начиная с конца недели установится более облачная погода, которую мы привыкли ассоциировать с осенью», — пояснил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Специалист уточнил, что среда, 18 сентября, станет переходным днем: небо затянут облака, а максимальная температура опустится до +16…+18 °C. К пятнице и выходным похолодает еще сильнее — до +16…+17 °C, кое-где пройдут небольшие дожди. При этом облачность не позволит температуре резко падать ночью. Если в ночь на 16 сентября в столице ожидалось всего +8…+10 °C, то в предстоящие выходные ночные показатели составят уже +10…+12 °C.

