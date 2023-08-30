Кудрявцева удивила подписчиков своим помолодевшим видом

Как сообщает портал «Дни.ру» , фанаты не перестают восхищаться внешней красотой телеведущей. Они не понимают, как звезде удается выглядеть моложе своего мужа.

Как известно, семью Кудрявцевой часто ставят в пример. Вместе со своим третьим мужем, которого зовут Игорь Макаров, знаменитости удалось достичь настоящей идиллии в отношениях, несмотря на разницу в возрасте. А она, к слову, составляет все шестнадцать лет.

Однако она не ощущается, как и возраст самой Кудрявцевой, которой уже 52 года. Даже сейчас она выглядит не только лучше практически любой ровесницы, но моложе своего 35-летнего мужа.

Недавно это подтвердилось новыми снимками, на которых видно, насколько Макаров возмужал и повзрослел. Теперь невозможно понять, кто из них разменял шестой десяток.