Кукурузный тест: подмосковный гастроэнтеролог рассказала, как проверить моторику кишечника дома

Скорость прохождения пищи по пищеварительному тракту — ключевой показатель здоровья. Врач Светлана Черепицына объяснила, почему задержка транзита может привести к интоксикации и как с помощью обычной порции кукурузы самостоятельно оценить работу своего кишечника, пишет REGIONS .

Микрофлора и «двигатель» пищеварения

Работа нашего кишечника напрямую зависит от состояния микрофлоры. Полезные бактерии не только расщепляют пищу, но и вырабатывают метаболиты — особые молекулы, которые стимулируют нервные окончания в стенках кишки, заставляя ее сокращаться. Как отмечает гастроэнтеролог Светлана Черепицына, дефицит этих бактерий неизбежно ведет к замедлению моторики и появлению запоров.

В норме «кишечный транзит» (путь пищи от рта до выхода) занимает около 23–24 часов. Если процесс затягивается, бактерии в толстой кишке переключаются на переработку белков вместо клетчатки, что провоцирует выделение токсичных газов, вздутие и воспалительные процессы.

Опасности «быстрого» и «медленного» транзита

Слишком медленная работа кишечника чревата размножением вредных микробов в тонкой кишке, что проявляется тошнотой и болями. Однако и чрезмерная скорость — не повод для радости. Ускоренный транзит часто вызван стрессом или синдромом раздраженного кишечника. В этом случае еда «пролетает» через организм так быстро, что полезные вещества и вода просто не успевают всасываться, что может привести к обезвоживанию и дефициту витаминов.

Суть «кукурузного теста» для самодиагностики

Для примерной оценки скорости моторики врач советует использовать простой домашний метод, не требующий медицинского оборудования. Оболочка зерен кукурузы практически не переваривается организмом, что делает их идеальным маркером.

Инструкция по проведению теста:

Подготовка. В течение 10 дней полностью исключите кукурузу из рациона.

Старт. Съешьте горсть кукурузных зерен и зафиксируйте точное время.

Наблюдение. Следите за появлением непереваренных желтых зерен.

Результаты:

Менее 12 часов: транзит ускорен, стоит обратиться к врачу для исключения скрытых заболеваний.

От 12 до 48 часов: нормальный диапазон работы кишечника.

Более 48 часов: моторика замедлена.

Как наладить ритм пищеварения

Если тест показал легкое замедление, Светлана Черепицына рекомендует начать с базовых привычек. Главные стимуляторы правильного ритма — это клетчатка (овощи и фрукты), достаточный питьевой режим и физическая активность. Движение тела буквально заставляет кишечник сокращаться активнее, поддерживая баланс микрофлоры и обеспечивая своевременное очищение организма без применения лекарств.