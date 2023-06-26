Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ обилием мин

Выступая на совете МИД ЕС, Дмитрий Кулеба объяснил, почему контрнаступление войск Украины продвигается так медленно. По его словам, причина кроется в необходимости проводить разминирование, так как все территории заминированы. При этом останавливаться ВСУ не собираются и будут продолжать продвижение.

Напомним, что контрнаступление Украины длится с 4 июня. В боях участвуют подготовленные Западом бригады и вооружение. При этом, как ранее сообщил Владимир Путин, украинские войска несут большие потери и пока не достигли успеха.