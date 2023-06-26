Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ обилием мин
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Глава украинского МИД объяснил медленные темпы контрнаступления обилием мин. Подробности рассказало РИА Новости.
Выступая на совете МИД ЕС, Дмитрий Кулеба объяснил, почему контрнаступление войск Украины продвигается так медленно. По его словам, причина кроется в необходимости проводить разминирование, так как все территории заминированы. При этом останавливаться ВСУ не собираются и будут продолжать продвижение.
Напомним, что контрнаступление Украины длится с 4 июня. В боях участвуют подготовленные Западом бригады и вооружение. При этом, как ранее сообщил Владимир Путин, украинские войска несут большие потери и пока не достигли успеха.